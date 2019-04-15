В субботу стартует зимний чемпионат Ассоциации футзала Сумщины В четверг на стадионе «Юбилейный» состоялась жеребьевка календаря Зимнего чемпионата АФС сезона 2021/22.

Также определился окончательный список команд, которые выступят в турнире в различных дивизионах.

В нынешнем сезоне самый престижный дивизион АФС будет называться Высшая лига. В сумской группе выступит 11 команд, которые, помимо борьбы за награды, будут сражаться за право представить регион во Второй лиге чемпионата Украины. Учитывая сложную карантинную ситуацию в области, на данный момент рассматриваются два сценария проведения турнира. В идеале чемпионат в Высшей лиге пройдет в двух зонах — в Сумах и в Шостке, и лучшие две команды из данных зон разыграют между собой две путевки за право сыграть во Второй лиге.

Если же карантинные ограничения помешают одному из турниров закончится вовремя, то лучшие команды из той зоны, которая доиграет, будут участвовать во Второй лиге чемпионата Украины. На данный момент сложно предположить, когда стартует турнир в Шостке, потому что из-за карантинных ограничений начать его пока нельзя.

Что касается системы розыгрыша в сумской зоне, то она будет следующей: команды со старта проведут один круг, сыграв каждый с каждым. Затем шестерка лучших команд со всеми набранными очками за круг проведет еще один мини-турнир каждый с каждым, для определения победителей и призеров турнира. Оставшиеся команды также разыграют свой мини-турнир в борьбе за утешительные медали чемпионата.

Старт Высшей лиги запланировано на субботу. Матчи пройдут в манеже СумГУ.

12.00 «Сумыоблэнерго» — «Forza»

13.00. «Технология» — «BROCAR-STAR PEPPERS»

14.00. «Сервис Люкс» — «Явор»

15.00. «Lex VSK-СумБуд» — «Громада Поповский сельский совет»

16.00. «Compservice» — «Украина» (Токари)

«Сумыхимпром-СДПУ» — выходной

Также в субботу пройдут матчи Зимнего чемпионата АФС среди команд Первой лиги. Игры состоятся также в манеже, схема турнира классическая — соревнования в два круга.

17.00. «Автомобилист» — FC «LIKARSKE»

18.00. «Лидер» — «Спартак»

19.00. «Гранум» — «Сумы-Псел»

20.00. «СумДУ» — «Элитбуд»

«Динамо» — выходное

Состав групп второй лиги, а также календарь первого тура будут опубликованы позже. Сами игры пройдут в воскресенье.