В Сумах 13 горожан умерли от коронавируса

За последние сутки, 11 ноября, выявлено 279 новых больных. Выздоровели 368 горожан, умерли 13 человек.
В настоящее время на лечении находится 6618 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 50 039 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 47 408 взрослых и 2631 детей.
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