В Сумах 13 горожан умерли от коронавируса Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 11 ноября, выявлено 279 новых больных. Выздоровели 368 горожан, умерли 13 человек.

В настоящее время на лечении находится 6618 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 50 039 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 47 408 взрослых и 2631 детей.