Прошла жеребьевка Кубка Сумщины по футзалу 20 октября в пресс-центре футбольного центра «Барса» состоялась жеребьевка Кубка области по футзалу, который стартует уже в субботу, 23 октября под эгидой Ассоциации футзала Сумщины.

Девять команд, желающих принять участие в турнире, были разделены на три подгруппы. В субботу будут сыграны матчи группового этапа, а уже на следующий день состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Сразу же отметим, что матчи Кубка Сумщины будут проводиться по несколько видоизмененными правилам. Команды будут играть два тайма по 18 минут, к тому же, только последняя минута второго тайма будет «чистой».

Состав подгрупп

Группа А: «Явор», «Автомобилист», «Колос» (Подлесновка)

Группа В: «Сумыоблэнерго», «Технология-Агросвит», «CompService»

Группа С: «Lex VSK», «Сумыхимпром-СДПУ», «Спартак»

Расписание матчей группового этапа

23 октября 2021 / суббота / Спорткомплекс ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко

14:00 «Автомобилист» - «Колос»

14:45 «Колос» - «Явор»

15:30 «Явор» - «Автомобилист»

16:15 «Технология-Агросвит» - «CompService»

17:00 «CompService» - «Сумыоблэнерго»

17:45 «Сумыоблэнерго» - «Технология-Агросвит»

18:30 «Сумыхимпром-СДПУ» - «Спартак»

19:15 «Lex VSK» - «Сумыхимпром-СДПУ»

20:00 «Lex VSK» - «Спартак»

Напомним: уже с субботы Сумщина войдет в «красную» карантинную зону. В ближайшее время мы получим разъяснения и опубликуем актуальную информацию об ограничениях, которые будут касаться проведения спортивных мероприятий в нашем городе (в частности, и футзального Кубка области). Следите за обновлением информации на информационных ресурсах.