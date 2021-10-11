Прошла жеребьевка Кубка Сумщины по футзалу

Девять команд, желающих принять участие в турнире, были разделены на три подгруппы. В субботу будут сыграны матчи группового этапа, а уже на следующий день состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Сразу же отметим, что матчи Кубка Сумщины будут проводиться по несколько видоизмененными правилам. Команды будут играть два тайма по 18 минут, к тому же, только последняя минута второго тайма будет «чистой».
Состав подгрупп
Группа А: «Явор», «Автомобилист», «Колос» (Подлесновка)
Группа В: «Сумыоблэнерго», «Технология-Агросвит», «CompService»
Группа С: «Lex VSK», «Сумыхимпром-СДПУ», «Спартак»
Расписание матчей группового этапа
23 октября 2021 / суббота / Спорткомплекс ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко
14:00 «Автомобилист» - «Колос»
14:45 «Колос» - «Явор»
15:30 «Явор» - «Автомобилист»
16:15 «Технология-Агросвит» - «CompService»
17:00 «CompService» - «Сумыоблэнерго»
17:45 «Сумыоблэнерго» - «Технология-Агросвит»
18:30 «Сумыхимпром-СДПУ» - «Спартак»
19:15 «Lex VSK» - «Сумыхимпром-СДПУ»
20:00 «Lex VSK» - «Спартак»
Напомним: уже с субботы Сумщина войдет в «красную» карантинную зону. В ближайшее время мы получим разъяснения и опубликуем актуальную информацию об ограничениях, которые будут касаться проведения спортивных мероприятий в нашем городе (в частности, и футзального Кубка области). Следите за обновлением информации на информационных ресурсах.
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