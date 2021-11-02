В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены мусор и остатки сухой растительности на площади до 200 кв. м, для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии до 4 км от очага горения.
В 1:15 возгорание локализовали, а в 2:28 – израсходовав на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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