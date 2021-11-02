В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории 10 ноября в 23:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Николая Лукаша в Сумах.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены мусор и остатки сухой растительности на площади до 200 кв. м, для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии до 4 км от очага горения.

В 1:15 возгорание локализовали, а в 2:28 – израсходовав на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.