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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Белополье задержали мужчину, вырвавшего из рук женщины мобилку

Злоумышленник вырвал из рук женщины телефон и бросился бежать. Уже через 10 минут его задержали сотрудники группы реагирования управления полиции охраны совместно с участковым отделением полиции № 1 (г. Белополье).

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Белополье злоумышленник вырвал из рук женщины мобильный телефон и скрылся. Крайне напуганная и растерянная потерпевшая все же нашла возможность сообщить о происшествии и передать приметы злоумышленника полиции.

«При патрулировании мы увидели мужчину, внешне похожего по описанию в ориентировании. Заметив полицейский автомобиль, он начал убегать. Подозреваемый все же был остановлен и доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Во время осмотра у него был изъят украденный мобильный телефон», - рассказывает Андрей, полицейский группы реагирования Управления полиции охраны в Сумской области.

Задержанным оказался 28-летний житель Сумского района. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже доложено ему о подозрении.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". За совершенное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.

Право Грабеж
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