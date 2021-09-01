В Белополье задержали мужчину, вырвавшего из рук женщины мобилку

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Белополье злоумышленник вырвал из рук женщины мобильный телефон и скрылся. Крайне напуганная и растерянная потерпевшая все же нашла возможность сообщить о происшествии и передать приметы злоумышленника полиции.
«При патрулировании мы увидели мужчину, внешне похожего по описанию в ориентировании. Заметив полицейский автомобиль, он начал убегать. Подозреваемый все же был остановлен и доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Во время осмотра у него был изъят украденный мобильный телефон», - рассказывает Андрей, полицейский группы реагирования Управления полиции охраны в Сумской области.
Задержанным оказался 28-летний житель Сумского района. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже доложено ему о подозрении.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". За совершенное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.
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