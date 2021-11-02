На Сумщине пьяный скутерист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП

Как предварительно установили сотрудники полиции, на улице Мира в селе Глинск, неизвестный мужчина, управляя скутером, совершил столкновение с велосипедисткой, после чего скрылся с места происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
Во время проверки правоохранители быстро установили беглеца. Им оказался 32-летний мужчина, управлявший скутером Honda Dio. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины. Дальнейшие следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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