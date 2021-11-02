На Сумщине пьяный скутерист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 ноября, около 20.15, в селе Глинск Роменского района, женщина-велосипедист попала на больничную койку.

Как предварительно установили сотрудники полиции, на улице Мира в селе Глинск, неизвестный мужчина, управляя скутером, совершил столкновение с велосипедисткой, после чего скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Во время проверки правоохранители быстро установили беглеца. Им оказался 32-летний мужчина, управлявший скутером Honda Dio. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины. Дальнейшие следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.