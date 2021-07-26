Сумские ориентировщики отличились в Полтаве «VII Матчевая встреча 2021» по спортивному ориентированию прошла 6-7 ноября в Полтаве.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 10 регионов Украины.

Сумчане завоевали следующие награды:

Анна Пересадько – золото, бронза;

Богдан Пасечник – серебро, бронза;

Анастасия Ковтун – 3 бронзы;

Захар Редька – 2 серебра, бронза;

Максим Редька – бронза.

Наши 15-летние Егор Редька, Остап Дереколенко и Елизавета Мирошниченко бежали по группе 21 (элита) и показали хорошие результаты.