Сумские ориентировщики отличились в Полтаве

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 10 регионов Украины.
Сумчане завоевали следующие награды:
Анна Пересадько – золото, бронза;
Богдан Пасечник – серебро, бронза;
Анастасия Ковтун – 3 бронзы;
Захар Редька – 2 серебра, бронза;
Максим Редька – бронза.
Наши 15-летние Егор Редька, Остап Дереколенко и Елизавета Мирошниченко бежали по группе 21 (элита) и показали хорошие результаты.
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