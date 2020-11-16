Сумские ориентировщики отличились в столице

В турнире соревновались более 400 спортсменов. Сумчане завоевали следующие награды:
Ж-15 Елизавета Мирошниченко - 2 золота, 1 серебро;
М-15 Остап Дереколенко - 1 золото, 2 бронзы;
М-16 Егор Редька - 3 серебра.
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