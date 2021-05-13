Сумские ориентировщики с медалями чемпионата Украины

Сумчане завоевали на соревнованиях 4 медали:
Остап Дереколенко – 1 золото, 1 серебро;
Максим Редька – 2 бронзы.
15-17 октября в г. Киев прошли соревнования по спортивному ориентированию....
Новой главой областного обособленного подразделения Федерации спортивного ориентирования Украины стала Алена Бояринова....
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С 19 по 25 июля в с. Артюховка Змиевской территориальной громады Харьковской области состоялся открытый чемпионат Украины среди учеников по...
7-10 мая в г. Черновцы состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта по спортивному ориентированию и чемпионат Украины (взрослые, юниоры,...