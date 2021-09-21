Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30208

Сумские ориентировщики отличились на Херсонщине

7-9 января в Олешках Херсонской области состоялся чемпионат Украины по спортивному ориентированию.

Сумчане завоевали 10 медалей: Елизавета Мирошниченко - 2 золота, 1 бронза, Егор Редька - 1 золото, 1 серебро, Анна Пересадько - 1 золото, 1 бронза, Остап Дереколенко - 1 золото, Кирилл Лагутин - 2 бронзы.

Спорт Спортивное ориентирование
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские ориентировщики отличились в Полтаве
08.11.2021 12:13

Сумские ориентировщики отличились в Полтаве

«VII Матчевая встреча 2021» по спортивному ориентированию прошла 6-7 ноября в Полтаве....

Сумские ориентировщики с медалями чемпионата Украины
05.11.2021 14:28

Сумские ориентировщики с медалями чемпионата Украины

В Черновцах завершился чемпионат Украины по спортивному ориентированию....

Сумские ориентировщики отличились в столице
18.10.2021 12:17

Сумские ориентировщики отличились в столице

15-17 октября в г. Киев прошли соревнования по спортивному ориентированию....

Советница губернатора Сумщины возглавила областную федерацию ориентирования
16.10.2021 21:48

Советница губернатора Сумщины возглавила областную федерацию ориентирования

Новой главой областного обособленного подразделения Федерации спортивного ориентирования Украины стала Алена Бояринова....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивному ориентированию
21.09.2021 08:32

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивному ориентированию

15-19 сентября в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивному ориентированию в спринте....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 162 человек
Сегодня 08:15
Десятки тысяч жителей Сум остались без воды
Сегодня 08:56
Сумские ориентировщики отличились на Херсонщине
Сегодня 08:30
Сумська міська галерея запрошує на нову виставку
Сегодня 08:05
В Сумах продали с аукциона имущество завода «СЭЛМИ»
Сегодня 07:57
У Сумському Національному театрі ім. Щепкіна – нові концертні прем’єри
Вчера 17:56
У краєзнавчому музеї відкрили виставку до дня заснування Сумщини
Вчера 17:30
В Сумах за выходные произошло 19 ДТП
Вчера 17:08
На Сумщине спасатели помогли медработникам попасть к больной и транспортировать ее в больницу
Вчера 16:57
На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского
Вчера 16:51
В Сумах прогнозируют похолодание
Вчера 16:15
В Конотопе полицейские поймали автоугонщика из Ровно
Вчера 16:12
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
Вчера 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
Вчера 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
09.01.2022 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.