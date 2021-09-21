Сумские ориентировщики отличились на Херсонщине

Сумчане завоевали 10 медалей: Елизавета Мирошниченко - 2 золота, 1 бронза, Егор Редька - 1 золото, 1 серебро, Анна Пересадько - 1 золото, 1 бронза, Остап Дереколенко - 1 золото, Кирилл Лагутин - 2 бронзы.
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