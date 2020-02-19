Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивному ориентированию 15-19 сентября в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивному ориентированию в спринте.

На старт вышли более 400 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Сумские спортсмены показали высокие результаты, в частности: Александр Бугаев (возрастная группа М16) занял 3-е место на дистанции «удлиненный спринт» и 2 место на дистанции «спринт»; Елена Постельняк (группа Ж21) заняла 2-е место на дистанции «спринт».

Команда в составе Дарьи Бережной, Константина Ткаченко, Владислава и Вероники Арбузовых стали чемпионами Украины в спринтерской эстафете (группа МИКС20).