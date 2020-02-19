Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32247

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивному ориентированию

15-19 сентября в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивному ориентированию в спринте.

На старт вышли более 400 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Сумские спортсмены показали высокие результаты, в частности: Александр Бугаев (возрастная группа М16) занял 3-е место на дистанции «удлиненный спринт» и 2 место на дистанции «спринт»; Елена Постельняк (группа Ж21) заняла 2-е место на дистанции «спринт».

Команда в составе Дарьи Бережной, Константина Ткаченко, Владислава и Вероники Арбузовых стали чемпионами Украины в спринтерской эстафете (группа МИКС20).

Спорт Спортивное ориентирование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанки отличились на чемпионате Украины
26.07.2021 15:30

Сумчанки отличились на чемпионате Украины

С 19 по 25 июля в с. Артюховка Змиевской территориальной громады Харьковской области состоялся открытый чемпионат Украины среди учеников по...

Сумчане отличились на соревнованиях ориентировщиков
13.05.2021 10:39

Сумчане отличились на соревнованиях ориентировщиков

7-10 мая в г. Черновцы состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта по спортивному ориентированию и чемпионат Украины (взрослые, юниоры,...

Сумчанка выиграла международные соревнования по спортивному ориентированию во Львове
16.11.2020 13:50

Сумчанка выиграла международные соревнования по спортивному ориентированию во Львове

С 29 октября по 9 ноября в г. Львов состоялся учебно-тренировочный сбор расширенного состава национальной сборной команды Украины по спортивному...

Сумские ориентировщицы отличились на Черкащине
28.07.2020 12:38

Сумские ориентировщицы отличились на Черкащине

24-26 июля в с. Сагуновка Черкасской области прошел Открытый командный чемпионат Черкащины по спортивному ориентированию «Кубок дружбы – 2020»....

Сумские ориентировщики победили на Полтавщине
19.02.2020 10:54

Сумские ориентировщики победили на Полтавщине

Турнир по спортивному ориентированию прошел в г. Лубны (Полтавская область)....

Новости

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
Сегодня 08:47
У Сумах вшанували загиблого захисника України Олександра Яковенка.
Сегодня 13:20
Сумские боксеры отличились в Очакове
Сегодня 13:13
На Сумщине живым и невредимым вернулся домой без вести пропавший мужчина
Сегодня 12:52
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 12:50
В Сумах провели Открытый чемпионат города по пейнтболу
Сегодня 12:22
В Сумах пьяный водитель врезался в дерево
Сегодня 12:20
На Сумщине погиб директор машиностроительного завода
Сегодня 12:05
Губернатор Сумщины взял себе уже шестого зама
Сегодня 11:54
Сумские лучники выступят на чемпионате мира
Сегодня 11:32
«Добро повертається сторицею»: сумчан запрошують долучитися до благодійної акції
Сегодня 11:03
Сумские пловцы отличились во Львове
Сегодня 10:29
view counter

Статьи

Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Сегодня 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Вчера 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.