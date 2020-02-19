Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивному ориентированию

На старт вышли более 400 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Сумские спортсмены показали высокие результаты, в частности: Александр Бугаев (возрастная группа М16) занял 3-е место на дистанции «удлиненный спринт» и 2 место на дистанции «спринт»; Елена Постельняк (группа Ж21) заняла 2-е место на дистанции «спринт».
Команда в составе Дарьи Бережной, Константина Ткаченко, Владислава и Вероники Арбузовых стали чемпионами Украины в спринтерской эстафете (группа МИКС20).
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