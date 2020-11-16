Советница губернатора Сумщины возглавила областную федерацию ориентирования Новой главой областного обособленного подразделения Федерации спортивного ориентирования Украины стала Алена Бояринова.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

«С сегодняшнего дня - я глава областного обособленного подразделения Федерации спортивного ориентирования Украины.

Мой заместитель - Андрей Алёшин.

Старший тренер сборной области - Светлана Постельняк.

Ответственная за ветеранский спорт - Елена Дрозд.

Спасибо предыдущему руководству, и ждем всех членов федерации и спортклуба "Скиф" завтра, в воскресенье 17 октября, с 10:00. Локация - клубный домик, с. Груновка», - написала она.

Справка

Алена Бояринова сейчас работает советницей главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого по вопросам медиа и коммуникаций. До этого возглавляла телекомпанию СТС. Является кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, была участницей юношеской сборной Украины.