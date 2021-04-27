Глуховская биатлонистка восстановилась после травмы

Подготовку к новому олимпийскому сезону глуховчанка Анна Кривонос провела в основной команде под руководством Уроша Велепца. Тренера были довольны результатами молодой спортсменки, однако на предпоследнем сборе в итальянском Ливиньо Кривонос упала и сильно травмировала лицо.
Перед вылетом сборной на вкатку в норвежский Бейтоштолен, биатлонистка в интервью XSPORT.ua рассказала о периоде реабилитации после падения, а также поделилась своими планами и ожиданиями от предстоящего сезона:
- Аня, на прошлом сборе у тебя случилось падение, и ты достаточно серьезно травмировалась. Смогла ли уже полностью восстановиться?
- Да, как видите, раны на лице зажили, период реабилитации прошел очень хорошо. Сейчас еду на сбор в Норвегию и нужно начинать все сначала, потому что последние две недели я почти не тренировалась. Врач запрещал любые физические нагрузки после падения. Только прогулки на свежем воздухе. Придется сейчас быстро все наверстывать.
- Как вообще случилось это падение?
- С Надей Белкиной тренировались, и я не справилась на спуске с некачественным покрытием на асфальте. Не удержала равновесие и упала.
- Сейчас уже с первого дня сбора будешь начинать работать по полной?
- Думаю, что никаких ограничений не будет. Уже хочу покататься на лыжах, потому что до этого доктор мне сказал, что нужно полностью восстановиться. Поэтому с нетерпением жду вкатку.
- Знаю, что девчонки из команды тебя поддержали, приносили сладости?
- Да, хочу сказать им большое спасибо за поддержку. Хоть я и не могла их есть, потому что были наложены швы, но такое внимание мне было очень приятным.
- Насколько болезненной была травма?
- Действительно, ощущения были неприятны, пришлось накладывать девять швов. Однако я духом не падаю и настроена на максимальный результат. Надеюсь, что этот вынужденный отдых пойдет мне даже на пользу. Предыдущий сбор то я отработала по полной, только последнюю неделю не тренировалась. Поэтому с новыми силами рвусь в бой.
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