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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50166

Сумчане голосуют за индивидуальное отопление в квартирах или отставку мэра

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Дать возможность жителям города устанавливать индивидуальное отопление или всем городским советом, исполнительным комитетом вместе с мэром во главе в отставку».

«По состоянию на 29 октября 2021 года почти половина города не подключена к отоплению.

Ситуация возникла из-за того, что теплом людей должно обеспечивать предприятие-банкрот.

Это предприятие-банкрот еще в 2020 году имело проблемы с поставкой газа, заключило договор реструктуризации с газовой компанией, но не погасило долг и даже перестало платить по договору реструктуризации (ага, виноваты люди, конечно). Об этом знал мэр Лысенко и вся братия в СГС. Если не ошибаюсь, то та братия даже выступила поручителем за вышеупомянутое предприятие-банкрот.

И вот настал октябрь 2021 года и опа, а отопления нет, так как предприятие-банкрот должно кучу денег за газ.

Теперь вопрос:

1. Где там поручитель?

2. Уважаемый господин мэр и братия вы о долгах предприятия-банкрота в мае, июне, июле и августе не знали? ЗНАЛИ! Почему ничего не делали?

3. Почему ремонтные работы на улицах Привокзальная и Первомайская начались в октябре, а не в мае? Тоже не знали? Если знали, почему ничего не делали?

Теперь требования.

1. Учитывая то, что власти города Сумы импо… инфантильны и не могут решить вопрос с отоплением уже не первый год, то проявите мужество всей братией и дайте возможность людям отключаться от ваших банкротов и устанавливать индивидуальное отопление.

Сразу оговорюсь, что на местном уровне Вы можете принять такое решение в обход ст. 14 Правил предоставления услуг по предоставлению тепловой энергии... бла, бла бла. Так, например, смог городской совет города Смела Черкасской области, поэтому даже не начинайте писать ложь о невозможности. Мы не в разных штатах живем, потому сможете.

Так за свой счет, так с разработкой кучи проектов, но, чтобы не иметь дела с вашими банкротами.

2. Если первое предложение вам не зайдет, а оно не зайдет 100 пудов, то:

смените владельца котельной, только не формально, оставив тех же людей, а полностью. Возьмите котельную на баланс города и пусть исполком, СГС несут ответственность за тепло в жилищах горожан или даже сам господин мэр персонально отвечает за это.

3. На случай, если оба пункта не зайдут.

Уйдите в отставку всей братией во главе с господином мэром. Только пойдите так, чтобы ни один из вас больше никогда не переступал порог СГС по всем фактическим адресам.

Ну и самое главное.

Уважаемый господин Лысенко и братия, хочу обратить ваше внимание, что работа предприятия, поставляющего тепловую энергию, является критической, даже более критической, чем работа транспорта.

Если эта петиция наберет необходимое количество голосов, не пишите в ответе об отсутствии средств! На суперкритические фонтаны и елки в тротуарах деньги нашли, а на отопление нет, не верю.

И еще, на каждый заданный вопрос ответьте на конкретный ответ, например: знали, не сделали потому, что имели более важные проекты вроде ремонта фонтана Садко и вывешивания флага. Теперь, кутайтесь в него.

На момент ответа на петицию, отопление, скорее всего, будет, так вот в ответе не нужно об этом сообщать, мы и так это почувствуем.

Ага и ответ должен быть полным и всесторонне обоснованным, а не в формате "мы сделаем проект решения, сообщим дополнительно".

И пожалуйста, не переписывайте ответ с петиции по ссылке https://petition.e-dem.ua/sumy/Petition/View/1425, проявите креативность, покажите, что в стенах СГС сидят образованные люди», - пишет автор петиции

По состоянию на 5 ноября петицию подписали 113 человек из 250 необходимых.

Общество Отопление Отставка мэра Петиция
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