В Сумах нарушитель ПДД пытался подкупить копов

На улице Черниговской экипаж патрульных остановил грузовой автомобиль КамАЗ. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.
Во время общения с патрульными 47-летний водитель начал уговаривать не составлять на него административный материал. А потом и вовсе предложил инспекторам неправомерную выгоду.
Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако мужчина не реагировал.
Для фиксирования факта предложения неправомерной выгоды инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу и составили водителя соответствующий админматериал.
По ходатайству следователя и прокурора решением суда 25 октября 50-летнему подозреваемому в сексуальном насилии в отношении малолетней, который также пытался...
Сумской окружной прокуратурой 23 октября согласовано сообщение о подозрении 50-летнему жителю Сумского района по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней,...
Житель Сумской области - фигурант уголовного производства по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица - попытался уйти от ответственности....
На улице Степана Бандеры патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, который разыскивался Государственной исполнительной службой....
Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и предлагал патрульным неправомерную выгоду, чтобы на него не составляли админматериалы....