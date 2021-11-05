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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52298

В Сумах нарушитель ПДД пытался подкупить копов

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем предлагал патрульным неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности.

На улице Черниговской экипаж патрульных остановил грузовой автомобиль КамАЗ. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Во время общения с патрульными 47-летний водитель начал уговаривать не составлять на него административный материал. А потом и вовсе предложил инспекторам неправомерную выгоду.

Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако мужчина не реагировал.

Для фиксирования факта предложения неправомерной выгоды инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу и составили водителя соответствующий админматериал.

Право Взятка полицейскому Нарушение ПДД
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