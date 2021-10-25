Сумские баскетболисты сыграют на кубок Украины В субботу, 6 ноября, пройдут игры 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу.

БК «СумДУ» сыграет в Кривом Роге против дубля «Кривбасса». Начало матча в 15.00.

Соперник сумчан играет в этом сезоне в первой лиге. После 6 игр имеет 4 победы и 2 поражения и занимает 2-е место в группе «Запорожье». Сумчане в высшей лиге сейчас на третьем месте группы 1 с 4 победами и 4 поражениями.