Как выглядит дом, пострадавший от пожара вчера в Сумах (фото)

Как выглядит пожарище показала в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.
В Сумах ликвидировано масштабное возгорание двухэтажного жилого дома и пристроенных к нему двух зданий....
3 ноября в 21:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни и хозяйственной постройки с мансардой...
3 ноября в 19:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Богдана Хмельницкого в г. Путивль....
Пожар произошел сегодня, 3 ноября, утром в Садовом микрорайоне Шостки....
31 октября в 12:49, на линию экстренного вызова «101», поступило сообщение о возгорании гаража и хозяйственного сооружения, находящихся под одной...