Женщина, погибшая в пожаре на Герцена в Сумах, была случайной посетительницей салона В пожаре на улице Герцена в Сумах, который произошел вечером 4 ноября, погибла Юлия Животяга.

На маникюр женщина была записана на 3 ноября, но не смогла прийти и ее запись перенесли на 4 число. Об этом рассказала близкая подруга девушки Марина Сотникова, пишет Суспільне.

Когда начался пожар, девушка не смогла выбраться из помещения.

Юля родилась 21 июня 1991 года, по словам подруги, летом отпраздновала свое 30-летие. "Была очень светлым человеком", – добавила Марина.

На странице в Фейсбуке погибшей значится, что родом она из Конотопа и работала в торговой сети "Эпицентр", была замужем.

По информации пресс-секретаря Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, по факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности", следственные действия продолжаются.

Как сообщают в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, тушили пожар более трех часов силами трех пожарно-спасательных частей.

Горели два двухэтажных здания, которые были пристроены к жилому дому. Причину возникновения пожара и его ущерб устанавливают.