Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:332007

Женщина, погибшая в пожаре на Герцена в Сумах, была случайной посетительницей салона

В пожаре на улице Герцена в Сумах, который произошел вечером 4 ноября, погибла Юлия Животяга.

На маникюр женщина была записана на 3 ноября, но не смогла прийти и ее запись перенесли на 4 число. Об этом рассказала близкая подруга девушки Марина Сотникова, пишет Суспільне.

Когда начался пожар, девушка не смогла выбраться из помещения.

Юля родилась 21 июня 1991 года, по словам подруги, летом отпраздновала свое 30-летие. "Была очень светлым человеком", – добавила Марина.

На странице в Фейсбуке погибшей значится, что родом она из Конотопа и работала в торговой сети "Эпицентр", была замужем.

По информации пресс-секретаря Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, по факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности", следственные действия продолжаются.

Как сообщают в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, тушили пожар более трех часов силами трех пожарно-спасательных частей.

Горели два двухэтажных здания, которые были пристроены к жилому дому. Причину возникновения пожара и его ущерб устанавливают.

Право Смерть на пожаре
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах спасатели показали, как тушили пожар, в котором погибла женщина (видео)
Сегодня 08:50

В Сумах спасатели показали, как тушили пожар, в котором погибла женщина (видео)

В Сумах ликвидировано масштабное возгорание двухэтажного жилого дома и пристроенных к нему двух зданий....

Полиция Сум выясняет причины пожара, в котором погибла женщина
Вчера 21:05

Полиция Сум выясняет причины пожара, в котором погибла женщина

Во время тушения пожара в одном из частных домов в Сумах было обнаружено тело 30-летней женщины. По данному факту возбуждено...

В Шостке на пожаре погиб хозяин дома
29.10.2021 10:51

В Шостке на пожаре погиб хозяин дома

Во время ликвидации возгорания в жилом доме пожарные обнаружили тело человека....

На Сумщине при ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека
28.10.2021 15:49

На Сумщине при ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека

Сегодня, 28 октября, в 1:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул....

В Лебедине во время ликвидации пожара в доме обнаружено тело человека
21.10.2021 10:26

В Лебедине во время ликвидации пожара в доме обнаружено тело человека

20 октября в 13:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Разина в г. Лебедин....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1113 человек
Сегодня 08:56
В Сумах нарушитель ПДД пытался подкупить копов
Сегодня 11:52
Как выглядит дом, пострадавший от пожара вчера в Сумах (фото)
Сегодня 11:43
Женщина, погибшая в пожаре на Герцена в Сумах, была случайной посетительницей салона
Сегодня 11:33
На Сумщине нелегальных лесорубов будут судить еще и за убийство свидетеля
Сегодня 11:01
Тепло трети Сум обещают начать включать уже сегодня
Сегодня 10:30
Сумской горсовет хочет принять КСПУ в коммунальную собственность
Сегодня 10:21
COVID-вакцинація на Сумщині: медзаклад-лідер отримав 1,5 млн грн у вересні
Сегодня 10:09
Сегодня сумские футзалисты сыграют во Львове (трансляция)
Сегодня 09:53
За 10 месяцев Сумщина заплатила в госбюджет 8,3 млрд грн
Сегодня 09:41
В Сумах за четверг от COVID-19 умерли семеро
Сегодня 09:32
Тренінг «Школа цифрового волонтерства» відбудеться у Сумах
Сегодня 09:07
view counter
view counter

Статьи

Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
Сегодня 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
Вчера 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.