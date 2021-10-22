На Сумщине вакцинировалось от COVID-19 меньше 25% жителей области

«По состоянию на сегодняшний день в области сделано 541 738 прививок, прививалось 320 406 человек (36,09% взрослого населения), в том числе 221 332 пациентов (24,93% взрослого населения) – двумя дозами, – рассказала Галина Хомета журналистам. – Только за вчера было проведено 10 260 прививок, в том числе в 19 центрах массовой вакцинации населения – 3070».
По ее словам, на Сумщине по состоянию на сегодняшний день достаточно вакцины, поэтому все желающие имеют возможность привиться. В частности, в настоящее время в области 102 738 доз вакцины СORONAVAC, 9 815 доз COMIRNATY (PFIZER) и 17 420 доз вакцины ASTRAZENECA.
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