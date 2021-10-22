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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28128

На Сумщине вакцинировалось от COVID-19 меньше 25% жителей области

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

«По состоянию на сегодняшний день в области сделано 541 738 прививок, прививалось 320 406 человек (36,09% взрослого населения), в том числе 221 332 пациентов (24,93% взрослого населения) – двумя дозами, – рассказала Галина Хомета журналистам. – Только за вчера было проведено 10 260 прививок, в том числе в 19 центрах массовой вакцинации населения – 3070».

По ее словам, на Сумщине по состоянию на сегодняшний день достаточно вакцины, поэтому все желающие имеют возможность привиться. В частности, в настоящее время в области 102 738 доз вакцины СORONAVAC, 9 815 доз COMIRNATY (PFIZER) и 17 420 доз вакцины ASTRAZENECA.

Общество Вакцинация
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Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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