Суспільний мовник отримав 9 ФМ-частот у Сумської області Сьогодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення під час проведення конкурсу на вільні ФМ-частоти визнала переможцем Суспільного мовника у населених пунктах Сумщини.

Це: - Велика Писарівка (98,7 МГц) Українське радіо; - Дружба (90,4 МГц) Українське радіо; - Кириківка (92,7 МГц) Радіо Культура; - Миропілля (101,0 МГц) Українське радіо; - Нова Слобода (107,2 МГц Українське радіо; - Порохонь (91,4 МГц) Радіо «Промінь»; - Суми (91,3 МГц) Радіо «Промінь»; - Чернацьке (106,4 МГц) Українське радіо; - Шостка (105,3 МГц) Радіо Культура. Голова Національної ради Ольга Герасим'юк, підсумовуючи результати конкурсу на ФМ-частоти в Сумській області, підкреслила, що левова частка частот, які виборов суспільний мовник, знаходяться у прикордонній зоні: «Ми заводимо на Сумщину якісне мовлення: потужне, розмовне, молодіжне, культурне».