Суспільний мовник отримав 9 ФМ-частот у Сумської області

Це:
- Велика Писарівка (98,7 МГц) Українське радіо;
- Дружба (90,4 МГц) Українське радіо;
- Кириківка (92,7 МГц) Радіо Культура;
- Миропілля (101,0 МГц) Українське радіо;
- Нова Слобода (107,2 МГц Українське радіо;
- Порохонь (91,4 МГц) Радіо «Промінь»;
- Суми (91,3 МГц) Радіо «Промінь»;
- Чернацьке (106,4 МГц) Українське радіо;
- Шостка (105,3 МГц) Радіо Культура.
Голова Національної ради Ольга Герасим'юк, підсумовуючи результати конкурсу на ФМ-частоти в Сумській області, підкреслила, що левова частка частот, які виборов суспільний мовник, знаходяться у прикордонній зоні: «Ми заводимо на Сумщину якісне мовлення: потужне, розмовне, молодіжне, культурне».