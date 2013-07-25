В Сумах представили еще один видеоролик о городе (видео)

Как пишет сайт мэрии, новое видео – магнит, который призван создать у зрителя силу тяготения, позитивную энергию в отношении города и развить непреодолимое желание посетить его, показать город таким, каков он есть, его особенности, живущих в нем людей.
Данный проект является продолжением создания серии брендированных видео, нацеленных на продвижение города. В следующем году планируется раскрыть другие интересные аспекты жизни Сум.
Идея и продакшн принадлежит рекламному агентству Chokolad Agency, а для реализации проекта были привлечены средства общины, выделенные депутату Андрею Баранову на выполнение им избирательных программ и поручений избирателей.
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