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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:48405

В Сумах представили еще один видеоролик о городе (видео)

Управление стратегического развития города представило новый видеоролик о Сумах, нацеленный на продвижение города.

Как пишет сайт мэрии, новое видео – магнит, который призван создать у зрителя силу тяготения, позитивную энергию в отношении города и развить непреодолимое желание посетить его, показать город таким, каков он есть, его особенности, живущих в нем людей.

Данный проект является продолжением создания серии брендированных видео, нацеленных на продвижение города. В следующем году планируется раскрыть другие интересные аспекты жизни Сум.

Идея и продакшн принадлежит рекламному агентству Chokolad Agency, а для реализации проекта были привлечены средства общины, выделенные депутату Андрею Баранову на выполнение им избирательных программ и поручений избирателей.

Общество Промо-ролик
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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