В Конотопе СБУ блокировала схему по хищению миллионов гривен «Авиакона» На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу лиц, организовавших схему снабжения оборонного авиационного предприятия подержанным некачественным оборудованием под видом нового, пытаясь незаконно присвоить 2,5 млн грн.

По данным досудебного следствия, коммерческие структуры заключили контракты с государственным оборонным предприятием «Авиакон» на поставку военного оборудования.

Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по поставке стратегическому госпредприятию б/у некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы.

Некачественное оборудование должно было использовать оборонное предприятие при ремонте вертолетов для нужд Министерства обороны Украины, а также инозаказчиков.

Контрразведка СБУ проверяет информацию о снабжении дельцами по подобным схемам некачественной продукции военного назначения на около 15 млн грн другим предприятиям оборонного комплекса Украины.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли:

- техническую документацию с признаками подделки,

- подтверждения противоправной деятельности.

Также правоохранители изъяли некачественное военное оборудование, которое должны были установить на военную технику.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию преступной схемы

Операцию по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Управления СБ Украины в Сумской области совместно со следователями ГУ Нацполиции Сумщины при процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры, сообщает СБУ.