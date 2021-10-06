В Конотопе СБУ блокировала схему по хищению миллионов гривен «Авиакона»

По данным досудебного следствия, коммерческие структуры заключили контракты с государственным оборонным предприятием «Авиакон» на поставку военного оборудования.
Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по поставке стратегическому госпредприятию б/у некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы.
Некачественное оборудование должно было использовать оборонное предприятие при ремонте вертолетов для нужд Министерства обороны Украины, а также инозаказчиков.
Контрразведка СБУ проверяет информацию о снабжении дельцами по подобным схемам некачественной продукции военного назначения на около 15 млн грн другим предприятиям оборонного комплекса Украины.
Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли:
- техническую документацию с признаками подделки,
- подтверждения противоправной деятельности.
Также правоохранители изъяли некачественное военное оборудование, которое должны были установить на военную технику.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию преступной схемы
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