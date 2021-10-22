На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве брата

Событие произошло еще 16 октября 2021 года в с. Заречное Сумского района. На бытовой почве между братьями возник спор, во время которого младший схватил топор и ударил старшего несколько раз по голове. От полученных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Бездыханное тело пролежало в доме несколько недель. Только после того, как односельчане сообщили об исчезновении потерпевшего, полицейские обнаружили его в доме и задержали подозреваемого.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Чтобы доказать свою правоту, в ходе конфликта младший брат схватился за топор и ударил им соперника. От полученных повреждений мужчина...
Событие произошло вчера, около 6 часов утра. В полицию поступило сообщение от медиков о насильственной смерти женщины....
На сайте Sumy.Today опубликовано видео, на котором видно, как вероятный убийца покидает место преступления....
В Сумах киллер расстрелял активиста "Правого сектора" Александра Иванину на глазах у жены....
Вчера, около 21 часа, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной стреляло неизвестный,...