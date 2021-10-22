На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве брата По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 3 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 46-летнему подозреваемому в убийстве брата.

Событие произошло еще 16 октября 2021 года в с. Заречное Сумского района. На бытовой почве между братьями возник спор, во время которого младший схватил топор и ударил старшего несколько раз по голове. От полученных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Бездыханное тело пролежало в доме несколько недель. Только после того, как односельчане сообщили об исчезновении потерпевшего, полицейские обнаружили его в доме и задержали подозреваемого.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.