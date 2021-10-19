Убийство Александра Иванины в Сумах: «Правый сектор» обвиняет в бездействии полицию и СБУ Представители «Правого сектора» обращались в полицию и Службу безопасности по поводу угрозы жизни Александра Иванины еще до его убийства.

Об этом во время пресс-конференции сказал руководитель областной организации Сергей Супрун, пишет Суспільне.

«Наши заявления по поводу того, что действительно есть угрозы - мы обращались официально во все органы: в Службу безопасности Украины, в полицию. Есть официальные заявления, которые зарегистрированы», - сказал Супрун.

Также он добавил: «Я заявляю официально, что также из-за бездействия Александра Анохина (начальник полиции Сумщины – Ред.) произошло это убийство. Мы неоднократно пытались к нему обратиться лично. Обратиться не было никакой возможности. Мы заходили - записывались на официальный прием, нам рассказывали, что идет пандемия коронавируса. Приема нет. Выйти через его заместителей и пообщаться лично — этого не получалось у нас».

По его словам, пытались обращаться к профильным заместителям о возможности предоставить травматическое оружие.

«Получали ответы, что нельзя, что какие-то указания из Киева, кто-то еще подумает, как это решить», - говорит он.