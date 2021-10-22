Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:5999

"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик

Представители националистических организаций пришли в офис Владимира Зеленского с требованием остановить ползучую оккупацию и взять под контроль расследование резонансного убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло 27 октября в Сумах.

В акции приняли участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, Конгресса украинских националистов, батальона "ОУН", пишут Українські новини.

Это убийство – показательная казнь, отмечают протестующие. Александру Иванине неоднократно угрожали местные криминальные авторитеты, а год назад на него было совершено покушение. Парень обращался по этому поводу к стражам порядка, но не получил от них никакой реакции.

Активисты убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только приграничным и прифронтовым регионам, но и территориальной целостности всего государства.

Организаторы протеста настаивают, что заказное убийство Иванины – это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях, как это было в 2014 году. Здесь под влиянием иностранных спецслужб местные элиты формируют неподконтрольные центральной власти территории.

По словам лидера "Правого сектора" Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр. Он напомнил о свежем расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором раскрывается связи мэра этого города Бориса Филатова и его близкого соратника Геннадия Корбана с пророссийским криминалитетом, а также людьми, способствовавшими оккупации Крыма Россией.

"Сегодня они организовали свою частную армию, которая действует под вывеской "Муниципальная стража". И если в столице скелет киевской "Муниципальной стражи" составляют ветераны российско-украинской войны, то в Днепре членами группировки являются уголовники, бывшие беркутовцы и пророссийские элементы". Угрозы мы наблюдаем в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", – указал Тарасенко.

Как результат, участники акции обнародовали три требования к президенту.

Первая – дать публичный отчет по расследованию убийства Иванины. Вторая – поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Третья – выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

"Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом – это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины. Если этого не сделают центральные власти, тогда это снова придется делать нам", – отмечают националисты.

После Офиса президента участники акции протеста пошли в Министерство внутренних дел.

Право Александр Иванина
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)
Сегодня 17:13

"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)

В четверг, 4 ноября, активисты "Правого сектора" устроили митинг по Офисом Президента, требуя расследовать убийство Александра Иванины....

Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності
30.10.2021 18:14

Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності

У Сумах біля Головного управління Національної поліції зібрались на мітинг представники "Правого сектору". Палять шини та запалюють червоні факели, обвинувачуючи...

У Сумах прощалися з Олександром Іваніною
30.10.2021 14:34

У Сумах прощалися з Олександром Іваніною

У Сумах прощались із вбитими 27 жовтня представником "Правого сектору" Олександром Іваніною....

Убийство Александра Иванины в Сумах: «Правый сектор» обвиняет в бездействии полицию и СБУ
29.10.2021 16:05

Убийство Александра Иванины в Сумах: «Правый сектор» обвиняет в бездействии полицию и СБУ

Представители «Правого сектора» обращались в полицию и Службу безопасности по поводу угрозы жизни Александра Иванины еще до его убийства....

Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления
29.10.2021 13:24

Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления

На сайте Sumy.Today опубликовано видео, на котором видно, как вероятный убийца покидает место преступления....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Сегодня 08:51
"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик
Сегодня 21:59
Полиция Сум выясняет причины пожара, в котором погибла женщина
Сегодня 21:05
Мэр Сум обещает тепло с пятницы, в «Сумыгаз» информацию не подтверждают
Сегодня 18:39
В центре Сум тройное ДТП из-за неработающего светофора
Сегодня 18:25
График работы пунктов и центров вакцинации на выходных в Сумах
Сегодня 17:57
На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов
Сегодня 17:43
"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)
Сегодня 17:13
Сумські прикордонники звернулися до мисливців перед початком сезону полювання
Сегодня 16:50
На Сумщине полицейские поймали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
Сегодня 16:13
Мэр Сум обещает тепло трети города уже завтра
Сегодня 16:05
Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами
Сегодня 15:50
view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
Сегодня 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Вчера 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.