"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик Представители националистических организаций пришли в офис Владимира Зеленского с требованием остановить ползучую оккупацию и взять под контроль расследование резонансного убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло 27 октября в Сумах.

В акции приняли участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, Конгресса украинских националистов, батальона "ОУН", пишут Українські новини.

Это убийство – показательная казнь, отмечают протестующие. Александру Иванине неоднократно угрожали местные криминальные авторитеты, а год назад на него было совершено покушение. Парень обращался по этому поводу к стражам порядка, но не получил от них никакой реакции.

Активисты убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только приграничным и прифронтовым регионам, но и территориальной целостности всего государства.

Организаторы протеста настаивают, что заказное убийство Иванины – это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях, как это было в 2014 году. Здесь под влиянием иностранных спецслужб местные элиты формируют неподконтрольные центральной власти территории.

По словам лидера "Правого сектора" Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр. Он напомнил о свежем расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором раскрывается связи мэра этого города Бориса Филатова и его близкого соратника Геннадия Корбана с пророссийским криминалитетом, а также людьми, способствовавшими оккупации Крыма Россией.

"Сегодня они организовали свою частную армию, которая действует под вывеской "Муниципальная стража". И если в столице скелет киевской "Муниципальной стражи" составляют ветераны российско-украинской войны, то в Днепре членами группировки являются уголовники, бывшие беркутовцы и пророссийские элементы". Угрозы мы наблюдаем в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", – указал Тарасенко.

Как результат, участники акции обнародовали три требования к президенту.

Первая – дать публичный отчет по расследованию убийства Иванины. Вторая – поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Третья – выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

"Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом – это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины. Если этого не сделают центральные власти, тогда это снова придется делать нам", – отмечают националисты.

После Офиса президента участники акции протеста пошли в Министерство внутренних дел.