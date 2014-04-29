Столичные журналисты заявили о нападении «Правого сектора» в Сумах (видео)

Они начали толкать наших журналистов и попытались забрать камеру у оператора, сообщается на сайте канала.
«Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мы пытались построить диалог, за считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались, они пытались сделать все по максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать. Полиция диалога не может ничего сделать», – рассказал журналист Максим Герасименко.
По его словам, праворадикалы разгромили аппаратуру, полиция не смогла помешать этому.
«Полиция нам кричала «не провоцируйте», «не помогайте и отойдите». Если моего коллегу избивают, как можно отходить?», - добавил он.
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