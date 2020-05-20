Подробиці конфлікту, що стався в центрі Сум між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором" Сьогодні у центрі Сум біля будинку облдержадміністрації близько 14.00 сталася сутичка між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором".

Інформацію про це Суспільному у телефонній розмові повідомив речник поліції Сумської області — Володимир Крупецьких.

Чоловік зазначив, що на місце події направили слідчо-оперативну групу, пише Суспільне Суми.

Олексій Пархомчук — сумчанин, став свідком того, що відбувалося поблизу головної площі міста, чоловік показав це на своїй сторінці у прямому ефірі.

Телефоном Суспільному Олексій Пархомчук повідомив, що бачив, як зібралося близько 30 молодиків, після чого він почув декілька звуків схожих на постріли. Біля скупчення молодиків стояла поліція, яка їх стримувала.

За словами голови організації "Правий сектор" у Сумській області Сергія Супруна, на його автівку та автівку його побратима скоїли напад, до цього причетний "Нацкорпус": "Це трапилось біля Воскресенського собору. Ми під’їхали сюди, під’їхали ще два наших побратими. Ми спілкувалися з представником поліції Костюком Миколою Миколайовичем, тут також на нас побігла толпа з газовими балонами, ножами намагаючись завдати нам фізичної шкоди. Ми вимушені були скористатися своєю легальною зброєю для самозахисту, вистрелили в повітря".

За словами Сергія Супруна, 4 людей з їхньої організації затримала поліція. Також тут були представники "Нацкорпусу", яких від Правого сектору відгородили правоохоронці. Відношення до сутичок не мають, сказав голова осередку Денис Сокур. Біля міськради опинилися, бо йшли на зустріч із мером. Прибігли на місце, коли почули постріли, із собою зброї не мали.

Денис Сокур — голова партії "Нацкорпус" у Сумській області зазначив: "Побачив як наші побратими відбігають, їх наздоганяє Супрун і його колеги. Я підбіг до Супруна, зброю забрати у нього не вийшло, нас почала оточувати поліція. Люди стріляли в нас, стріляли при поліції, почали переходити дорогу і йти звідси. З бойової зброї стріляти в центрі міста це і показує обличчя їх".

На місці з пошкодженими машинами вдень працювала слідчо-оперативна група. Наразі, говорить речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких, правоохоронці з’ясовують обставини цього інциденту.