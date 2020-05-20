Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:03518

Подробиці конфлікту, що стався в центрі Сум між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором"

Сьогодні у центрі Сум біля будинку облдержадміністрації близько 14.00 сталася сутичка між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором".

Інформацію про це Суспільному у телефонній розмові повідомив речник поліції Сумської області — Володимир Крупецьких.

Чоловік зазначив, що на місце події направили слідчо-оперативну групу, пише Суспільне Суми.

Олексій Пархомчук — сумчанин, став свідком того, що відбувалося поблизу головної площі міста, чоловік показав це на своїй сторінці у прямому ефірі.

 

Телефоном Суспільному Олексій Пархомчук повідомив, що бачив, як зібралося близько 30 молодиків, після чого він почув декілька звуків схожих на постріли. Біля скупчення молодиків стояла поліція, яка їх стримувала.

За словами голови організації "Правий сектор" у Сумській області Сергія Супруна, на його автівку та автівку його побратима скоїли напад, до цього причетний "Нацкорпус": "Це трапилось біля Воскресенського собору. Ми під’їхали сюди, під’їхали ще два наших побратими. Ми спілкувалися з представником поліції Костюком Миколою Миколайовичем, тут також на нас побігла толпа з газовими балонами, ножами намагаючись завдати нам фізичної шкоди. Ми вимушені були скористатися своєю легальною зброєю для самозахисту, вистрелили в повітря".

За словами Сергія Супруна, 4 людей з їхньої організації затримала поліція. Також тут були представники "Нацкорпусу", яких від Правого сектору відгородили правоохоронці. Відношення до сутичок не мають, сказав голова осередку Денис Сокур. Біля міськради опинилися, бо йшли на зустріч із мером. Прибігли на місце, коли почули постріли, із собою зброї не мали.

Денис Сокур — голова партії "Нацкорпус" у Сумській області зазначив: "Побачив як наші побратими відбігають, їх наздоганяє Супрун і його колеги. Я підбіг до Супруна, зброю забрати у нього не вийшло, нас почала оточувати поліція. Люди стріляли в нас, стріляли при поліції, почали переходити дорогу і йти звідси. З бойової зброї стріляти в центрі міста це і показує обличчя їх".

На місці з пошкодженими машинами вдень працювала слідчо-оперативна група. Наразі, говорить речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких, правоохоронці з’ясовують обставини цього інциденту.

Право Нацкорпус Правий Сектор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В центре Сум столкновение между "Нацкорпусом" и "Правым сектором"
Сегодня 14:59

В центре Сум столкновение между "Нацкорпусом" и "Правым сектором"

В центре Сум около дома облгосадминистрации около 14.00 произошло столкновение между представителями "Нацкорпуса" и "Правым сектором"....

Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності
30.10.2021 18:14

Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності

У Сумах біля Головного управління Національної поліції зібрались на мітинг представники "Правого сектору". Палять шини та запалюють червоні факели, обвинувачуючи...

Лебединский хлебозавод обвиняет сумской Нацкорпус в вымогательстве и шантаже
18.08.2021 15:34

Лебединский хлебозавод обвиняет сумской Нацкорпус в вымогательстве и шантаже

Лебединский хлебозавод обвиняет сумской центр "Национального корпуса" в вымогательстве и шантаже и угрозах остановить работу завода....

В Сумах представители Нацкорпуса требовали уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака
20.05.2020 17:00

В Сумах представители Нацкорпуса требовали уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака

Представители «Национального корпуса» устроили акцию у Сумской облгосадминистрации с требованиями уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака....

Новости

Споживачі «Сумигаз Збут» отримають місяць кіно від SWEET.TV при сплаті за газ через Viber-bot
Сегодня 17:11
За вторник на Сумщине COVID-19 подтвердили у 591 человека, 11 летальных
Сегодня 08:43
Подробиці конфлікту, що стався в центрі Сум між представниками "Нацкорпусу" та "Правим сектором"
Сегодня 21:03
СБУ предупреждает о новой волне фейков
Сегодня 20:32
Писанка, которая победила на всеукраинском фестивале, найдена в кустах
Сегодня 18:53
Юні сумчани можуть долучитися до участі у конкурсі дитячого малюнка
Сегодня 18:38
Служба зайнятості запрошує роботодавців взяти участь в опитуванні
Сегодня 18:27
Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы найти несовершеннолетнюю беглянку
Сегодня 18:03
На ринку праці Сумщини бракує кадрів
Сегодня 18:01
В Сумской обладминистрации рассказали о Чрезвычайном положении
Сегодня 17:38
Патрульные остановили в Сумах авто с наркотиками
Сегодня 17:01
На Сумщине "влиятельная" учительница унижает детей из бедных семей
Сегодня 16:38
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.