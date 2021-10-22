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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:131040

"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)

В четверг, 4 ноября, активисты "Правого сектора" устроили митинг по Офисом Президента, требуя расследовать убийство Александра Иванины.

Члены "Правого сектора" требуют от Владимира Зеленского дать публичный отчет о ходе расследования. Кроме этого, они хотят, чтобы президент поручил СНБО и правоохранительным органам "расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями".

Среди требований также есть "очистка ближайшего окружения" Главы государства, пишет Апостроф.

"Требуем выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - говорили в "Правом секторе".

Право Александр Иванина Офис президента Правый сектор Убийство
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Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
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Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
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Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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