"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео) В четверг, 4 ноября, активисты "Правого сектора" устроили митинг по Офисом Президента, требуя расследовать убийство Александра Иванины.

Члены "Правого сектора" требуют от Владимира Зеленского дать публичный отчет о ходе расследования. Кроме этого, они хотят, чтобы президент поручил СНБО и правоохранительным органам "расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями".

Среди требований также есть "очистка ближайшего окружения" Главы государства, пишет Апостроф.

"Требуем выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - говорили в "Правом секторе".