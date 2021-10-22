"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)

Члены "Правого сектора" требуют от Владимира Зеленского дать публичный отчет о ходе расследования. Кроме этого, они хотят, чтобы президент поручил СНБО и правоохранительным органам "расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями".
Среди требований также есть "очистка ближайшего окружения" Главы государства, пишет Апостроф.
"Требуем выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - говорили в "Правом секторе".
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