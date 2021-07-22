Сумские антиваксеры собирают майдан В субботу, 30 октября, в 15:00, на пл. Независимости собираются противники притеснений невакцинированных от коронавирусной болезни.

Они будут протестовать против притеснения прав и свобод граждан Украины в магазинах, ресторанах и междугородном транспорте по признаку вакцинации; ограничениями на посадку в троллейбусы и коммунальные автобусы, из-за которых люди мерзнут на остановках и болеют простудами и ковидом; считают, что основной причиной нынешней волны ковида и простуд является промедление с началом отопительного сезона. А также, что представленные во власти политики не представляют их интересы.

После митинга собираются на шопинг в универмаг «Киев». Если их потребительские права будут ущемляться, собираются их отстаивать законным путем.