Сумские антиваксеры собирают майдан

Они будут протестовать против притеснения прав и свобод граждан Украины в магазинах, ресторанах и междугородном транспорте по признаку вакцинации; ограничениями на посадку в троллейбусы и коммунальные автобусы, из-за которых люди мерзнут на остановках и болеют простудами и ковидом; считают, что основной причиной нынешней волны ковида и простуд является промедление с началом отопительного сезона. А также, что представленные во власти политики не представляют их интересы.
После митинга собираются на шопинг в универмаг «Киев». Если их потребительские права будут ущемляться, собираются их отстаивать законным путем.
Бывшие работники Сумского НПО, которым завод задолжал более 200 млн грн, митинговали под стенами Сумской облгосадминистрации....
Бывшие работники «Сумского НПО», которым задолжали более 200 млн грн зарплаты, пришли сегодня, 30 сентября на площадь Независимости....
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