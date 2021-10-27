В Сумах снова митинговали антиваксеры На этот раз противники вакцинации собрались в сквере им. Шевченко.

Как рассказал активист по имени Олег, они скорее не антипрививочники, а антиэкспериментщики.

«Мы выступаем против нарушения прав человека и против проводимых над нами экспериментов, - комментирует собеседник. - Митинги проводим три месяца подряд, с интервалом в две недели. За это время к нам присоединяются уволенные за отказ от вакцинации работники сумских предприятий».

Так, Сергею до пенсии осталось совсем чуть-чуть, но тут вдруг пандемия со всеми вытекающими последствиями... 40 лет стажа не спасли от безработицы. Ольга, которая тоже стала, по ее мнению, жертвой мировых катаклизмов, все еще надеется на возвращение на работу, хотя вакцинироваться не собирается.

В пресс-службе Нацполиции Сумской области прокомментировали, что митинг прошел мирно, без инцидентов. Антивакцинаторы в небольшом количестве постояли с плакатами и пообщались между собой, пишет Ваш шанс.