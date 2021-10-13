В Сумах остановят работу двух водозаборов: кто будет без воды?

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 27 на 28 октября будет приостановлена работа Лепеховского и Ново-Оболонского водозаборов.
В связи с этим с 23:00 будет ограничено водоснабжение в дома районов Тимирязевка, Анновка, Автовокзала, Добровольной, улиц Гамалия, Герасима Кондратьева, Петропавловская, 20 лет Победы, Роменская, Шишкаревская, Ярослава Мудрого, Засумская, Косовщинская, Ремеселнная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним, сообщает КП «Говодоканал».
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