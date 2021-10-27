На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1270 человек, умерли 44.

COVID-19 подтвердили у 1270 человек (Конотопский р-н – 130, Ахтырский р-н – 189, Роменский р-н – 134, Сумский р-н – 615, Шосткинский р-н – 202).

По состоянию на 27 октября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 102 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1803 летальных исхода, за минувшие сутки – 44 (Конотопский р-н – 6, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 7, Сумский р-н – 18, Шосткинский р-н – 6).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 86 066 человек, из них за минувшие сутки – 788 (Конотопский р-н – 78, Ахтырский р-н – 192, Роменский р-н – 39, Сумский р-н – 357, Шосткинский р-н – 122).