На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса

COVID-19 подтвердили у 1270 человек (Конотопский р-н – 130, Ахтырский р-н – 189, Роменский р-н – 134, Сумский р-н – 615, Шосткинский р-н – 202).
По состоянию на 27 октября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 102 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1803 летальных исхода, за минувшие сутки – 44 (Конотопский р-н – 6, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 7, Сумский р-н – 18, Шосткинский р-н – 6).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 86 066 человек, из них за минувшие сутки – 788 (Конотопский р-н – 78, Ахтырский р-н – 192, Роменский р-н – 39, Сумский р-н – 357, Шосткинский р-н – 122).
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 669 человек, умерли 34 человека....
Заполненная реанимация, тяжело больные, истощенный персонал - это сегодня реалии работы «ковидных больниц»....
В связи с увеличением числа пациентов, больных COVID-19, в больницах не хватает кислорода....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальницей управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....