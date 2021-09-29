На Сумщине убили человека и сбросили тело в реку

Родственники забили тревогу, когда обнаружили в доме беспорядок и следы крови. Они срочно обратились в полицию. Три дня потратили правоохранители на поиски пропавшего. В работе были задействованы сотрудники кинологической службы.
По словам свидетелей событий, собака, прочесав местность, привела стражей порядка к водоему на окраине села. На место были срочно вызваны водолазы, которые и вытащили из воды тело покойного. Между тем, правоохранители вели следственно-оперативные действия, выведя причастных к убийству.
По словам родственников, предварительно к погибшему пришли четверо приятелей. В ходе беседы вспомнились оскорбления прошлого, ссора переросла в побои и убийство. В результате "друзья" решили сбросить тело забитого ими товарища в реку.
В настоящее время без отца остались двое детей, пишет Глухов.инфо.
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