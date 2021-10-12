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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:24415

В Сумах целый микрорайон остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Заозерная.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение в район Барановка. Начало работ в 16.30.

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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