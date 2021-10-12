В Сумах целый микрорайон остался без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение в район Барановка. Начало работ в 16.30.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с. Песчаное....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды потребителям Песчаного....