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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До фондів Сумського краєзнавчого музею передано артефакти періоду Другої світової війни

28 жовтня відзначається День вигнання нацистів з України. Напередодні цієї дати керівник Сумського пошукового загону «Гвардієць» Дмитро Ященко передав до фондового зібрання музею артефакти періоду Другої світової війни.

Восени 1941 р. на території Ямпільського району вела запеклі бої 298-а стрілецька дивізія, що входила до складу 13-ї армії. Бійцями пошукового загону під час розкопок у 2019-2021 рр. знайдено речі, що є свідками тих подій: диск від стрічки до кулемета ДП-27, штик голковий, захисний шолом; також речі, які, вірогідно, належали командиру військового підрозділу: кишеньковий годинник та компас з кульовим та осколковими пошкодженнями, циркуль, курвіметр.
Під час пошукових робіт біля с. Токарі, де у 1943 р. вела бої 38-а стрілецька дивізія 40-ї армії Воронезького фронту, було знайдено короб для кулеметної стрічки до німецького кулемета MG-34 з маркуванням та особисті речі загиблих бійців: знак «Гвардія», червоноармійська зірочка, ложки, саморобний ніж.
Речі, передані Дмитром Ященком, є матеріальним свідченням героїчних подій Другої світової війни, що відбувалися на території Сумщини. Вони займуть належне місце в музейній експозиції.
Щиро дякуємо бійцям пошукового загону «Гвардієць» та його керівнику за їх громадянську позицію та пошукову роботу щодо збереження історичної пам’яті.

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