До фондів Сумського краєзнавчого музею передано артефакти періоду Другої світової війни

Восени 1941 р. на території Ямпільського району вела запеклі бої 298-а стрілецька дивізія, що входила до складу 13-ї армії. Бійцями пошукового загону під час розкопок у 2019-2021 рр. знайдено речі, що є свідками тих подій: диск від стрічки до кулемета ДП-27, штик голковий, захисний шолом; також речі, які, вірогідно, належали командиру військового підрозділу: кишеньковий годинник та компас з кульовим та осколковими пошкодженнями, циркуль, курвіметр.
Під час пошукових робіт біля с. Токарі, де у 1943 р. вела бої 38-а стрілецька дивізія 40-ї армії Воронезького фронту, було знайдено короб для кулеметної стрічки до німецького кулемета MG-34 з маркуванням та особисті речі загиблих бійців: знак «Гвардія», червоноармійська зірочка, ложки, саморобний ніж.
Речі, передані Дмитром Ященком, є матеріальним свідченням героїчних подій Другої світової війни, що відбувалися на території Сумщини. Вони займуть належне місце в музейній експозиції.
Щиро дякуємо бійцям пошукового загону «Гвардієць» та його керівнику за їх громадянську позицію та пошукову роботу щодо збереження історичної пам’яті.