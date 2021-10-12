График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных На выходных, 23-24 октября, в Сумах продолжат работать пункты прививки и Центры массовой вакцинации.

Вакцинироваться можно будет в трех Центрах массовой вакцинации:

- ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 2 - с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),

- ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 - с 10:00 до 14:00),

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 - с 9:00 до 14:00).

А также в амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи:

- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 - с 9:00 до 14:00),

- КНА «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А - с 9:00 до 13:00).

Также в связи с введением «красного» уровня эпидемической опасности для удобства жителей и гостей города в ТРЦ «Киев» открылся круглосуточный пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Пункты тестирования будут действовать и на городском автовокзале (ул. С. Бандеры, 40 - с 8:00 до 20:00) и в лаборатории «Мира» (ул. Покровская, 17-с 8:00 до 19:00).