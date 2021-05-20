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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:06944

В Сумах провели крестный ход, массово нарушая карантин (фото)

В Сумах прошли церковные торжества в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери, именуемой Шпилевская Прозренная, которая считается покровительницей Сум.

Сегодня, 22 октября, всенощное бдение и Божественную литургию совершено в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. В богослужениях приняли участие клирики кафедрального города, а также духовенство из всех церковных округов Сумской епархии.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг исторического центра города молитвенная процессия прошла к Ильинскому храму, Покровской площади (где стоит часовня на месте разрушенного одноименного храма) и вернулась в кафедральный собор. К церковникам присоединились сотни верующих, единицы из которых были в масках.

Напомним: с завтрашнего дня в Сумской области вводится красная зона карантина, которая по показателям должна была быть введена еще в позапрошлое воскресенье.

Фото
Общество Крестный ход Нарушение карантина
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