В Сумах провели крестный ход, массово нарушая карантин (фото)

Сегодня, 22 октября, всенощное бдение и Божественную литургию совершено в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. В богослужениях приняли участие клирики кафедрального города, а также духовенство из всех церковных округов Сумской епархии.
По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг исторического центра города молитвенная процессия прошла к Ильинскому храму, Покровской площади (где стоит часовня на месте разрушенного одноименного храма) и вернулась в кафедральный собор. К церковникам присоединились сотни верующих, единицы из которых были в масках.
Напомним: с завтрашнего дня в Сумской области вводится красная зона карантина, которая по показателям должна была быть введена еще в позапрошлое воскресенье.
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