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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:4683

На Сумщине началась кампания по иммунизации дикой фауны

Началась кампания по пероральной иммунизации дикой фауны на территории Сумской области.

С 20 октября на территории Сумской области началась очередная кампания по профилактике бешенства диких плотоядных животных с помощью самолетов.

В кратчайшие сроки планируется обработать общую площадь 17 674 км² и использовать более 440 тыс. доз пероральной вакцины.

Всего в данных мероприятиях задействованы 4 самолета АН-2. Для данных воздушных судов разработаны маршруты по всей территории области. Распространение вакцины происходит автоматически с помощью специального устройства на территории всех сред обитания лисицы: сельскохозяйственных угодий, лесов и пригородных зон.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в очередной раз информирует, что данная приманка не представляет угрозы здоровью человека и не несет негативно влияния для окружающей среды, но целью соблюдения мер безопасности при обнаружении приманок, рекомендуем:

- не брать их руками,

- не переносить из мест раскладывания;

- не портить данные приманки.

Общество
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