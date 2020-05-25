Судом установлено, что во время плановой проверки соблюдения ответчиком требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды были выявлены факты незаконного поруба лесных насаждений при отсутствии специального разрешения.
Статья 19 Лесного кодекса Украины предусматривает, что постоянные лесопользователи обязаны обеспечивать охрану, защиту, воспроизводство, повышение продуктивности лесных насаждений, усиление их полезных свойств, повышения плодородия почв, принимать другие меры в соответствии с законодательством на основе принципов устойчивого развития.
На выделенных лесных участках могут использоваться только те лесные ресурсы и только для целей, предусмотренных выданным специальным разрешением.
Статья 66 Конституции Украины предусматривает, что каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.
Рассмотрев материалы дела, Хозяйственный суд Сумской области решил исковые требования Государственной экологической инспекции в Сумской области удовлетворить.
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