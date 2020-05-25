Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20335

«Путивльский агролесхоз» заплатит 102 тыс. грн за незаконную вырубку деревьев

В суд с иском обратилась Государственная экологическая инспекции в Сумской области к ответчику - Путивльскому дочернему агролесохозяйственному предприятию «Путивльский агролесхоз» о взыскании 102 тыс. грн за вред, причиненный нарушением природоохранного законодательства.

Судом установлено, что во время плановой проверки соблюдения ответчиком требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды были выявлены факты незаконного поруба лесных насаждений при отсутствии специального разрешения.

Статья 19 Лесного кодекса Украины предусматривает, что постоянные лесопользователи обязаны обеспечивать охрану, защиту, воспроизводство, повышение продуктивности лесных насаждений, усиление их полезных свойств, повышения плодородия почв, принимать другие меры в соответствии с законодательством на основе принципов устойчивого развития.

На выделенных лесных участках могут использоваться только те лесные ресурсы и только для целей, предусмотренных выданным специальным разрешением.

Статья 66 Конституции Украины предусматривает, что каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.

Рассмотрев материалы дела, Хозяйственный суд Сумской области решил исковые требования Государственной экологической инспекции в Сумской области удовлетворить.

Право Вырубка леса
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине будут судить мастера агролесхоза за вырубку деревьев на 2 млн грн
11.10.2021 15:41

На Сумщине будут судить мастера агролесхоза за вырубку деревьев на 2 млн грн

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и 8 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении мастера леса, из-за ненадлежащего исполнения служебных...

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
30.09.2021 15:47

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя Кролевецкого района, который незаконно срубил 46 деревьев...

На Сумщине поймали нелегального лесоруба
29.09.2021 16:51

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

28 сентября работники полиции обнаружили незаконную порубку леса. У злоумышленника полицейские изъяли бензопилу и древесину общим объемом 3 куб. м....

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
03.09.2021 11:09

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

За незаконную вырубку леса на 1 млн грн гражданин предстанет перед судом....

На Сумщине двое селян вырубили леса на 200 тысяч
25.05.2020 10:56

На Сумщине двое селян вырубили леса на 200 тысяч

На Сумщине к уголовной ответственности привлечены двое молодых людей, совершивших незаконную вырубку леса почти на 200 тыс. грн....

Новости

На Сумщине еще 700 случаев заболевания коронавирусом: 28 летальных
Сегодня 08:49
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
Вчера 13:58
Сумские таможенники изъяли на границе 30 бутылок виски
Сегодня 15:02
Здоровье и безопасность крупнейшей торговой сети Украины: в «АТБ» вакцинировали более 80% сотрудников
Сегодня 14:56
На Сумщине заметили нарушителей пограничного режима с воздуха
Сегодня 14:51
На Сумщине ревнивец избил соперника и закрыл в погребе на сутки
Сегодня 14:43
Сумчанок запрошують на безкоштовну діагностику раку молочної залози
Сегодня 14:20
Пьяный сумчанин порезал колеса более десяти автомобилей (видео)
Сегодня 14:06
Сумчанки отличились на цирковом фестивале
Сегодня 13:54
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:49
«Путивльский агролесхоз» заплатит 102 тыс. грн за незаконную вырубку деревьев
Сегодня 13:20
Мэр Сум – маршрутчикам о компенсации: денег нет, но вы держитесь
Сегодня 13:08
view counter
view counter

Статьи

Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
Сегодня 14:19
Как выбрать хороший ликер
Сегодня 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
Сегодня 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
Вчера 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.