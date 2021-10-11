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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:07431

Сумчан запрошують на велоквест

27 жовтня у м. Суми відбудеться велоквест «Stop challenge climate», приурочений до загальноміського свята «Дні Сталої енергії».

Кожного року «Агенція промоції "Суми» проводить такі заходи, тим самим залучаючи містян до активного життя та привертає увагу до важливих природоохоронних тем.

За 5 років проєкту учасниками стали більше 400 людей! Цьогоріч велоквест буде не менш масштабним та класним.

Круті та цікаві завдання для учасників готують наші партнери KEY ROOM, а ми зробили нові яскраві футболки для кожного!

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/UUL76NaqSnjhtueZ7.

Для участі необхідно мати

- велосипед,

- команду з трьох людей,

- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки! 

Захід організовується спільно з Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради в рамках відзначення Європейського тижня сталої енергетики.

Досуг Анонс Велоквест
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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