Сумчан запрошують на велоквест

Кожного року «Агенція промоції "Суми» проводить такі заходи, тим самим залучаючи містян до активного життя та привертає увагу до важливих природоохоронних тем.
За 5 років проєкту учасниками стали більше 400 людей! Цьогоріч велоквест буде не менш масштабним та класним.
Круті та цікаві завдання для учасників готують наші партнери KEY ROOM, а ми зробили нові яскраві футболки для кожного!
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/UUL76NaqSnjhtueZ7.
Для участі необхідно мати
- велосипед,
- команду з трьох людей,
- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки!
Захід організовується спільно з Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради в рамках відзначення Європейського тижня сталої енергетики.
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