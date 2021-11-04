В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ Сумские депутаты ожидают от владельцев Котельной северного промузла обнародования намерений относительно ее будущего.

Депутаты Сумского городского совета обратились к руководству АО «СМНПО-Инжиниринг» с просьбой проинформировать о дальнейших намерениях по безвозмездной передаче единого имущественного комплекса по производству тепловой энергии (Котельной северного промузла) в собственность территориальной громады.

Соответствующее письмо на имя генерального директора АО «СМНПО-Инжиниринг» почетного гражданина г. Сумы Владимира Лукьяненко подписали руководители всех фракций Сумского городского совета VIII созыва.

В своем обращении избранники напоминают о проблемах, которые на протяжении нескольких лет имели место в Котельной северного промузла (КСПУ) на старте отопительного сезона и не позволяли вовремя предоставить потребителям теплоноситель. Осенью 2021 года для решения проблемных вопросов Котельной городской совет вынужден был пойти на беспрецедентные шаги: депутаты согласовали реструктуризацию задолженности за услуги по распределению природного газа по договору, заключенному между АО «Сумыгаз», АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и ООО «КСПУ» и Договор поручительства между Сумским городским советом, ООО «Котельная северного промышленного узла» и АО «Оператор газораспределительной системы «Сумыгаз».

В то же время городской совет обратился в АО «СМНПО-Инжиниринг» с просьбой рассмотреть возможность бесплатной передачи в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады имущественного комплекса по производству тепловой энергии, которое находится в аренде ООО «Котельная северного промышленного узла», а специальная рабочая группа, в которую были приглашены представители собственника объекта, приступила к проработке вопроса.

«Следует отметить, что на совещании под председательством Министра развития громад и территорий Украины, с участием глав Сумской областной государственной администрации, Сумского областного совета, представителей Сумского городского совета Вами было объявлено о готовности продажи Котельной за 1 грн. Учитывая Ваш выдающийся вклад в развитие города Сумы и подъем его статуса, за что Вам было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Сумы», существует надежда, что с Вашей стороны будут своевременно реализованы обещанные мероприятия, в результате чего потребители северной и частично центральной части города будут обеспечены бесперебойными и качественными услугами по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой», – отмечается в обращении.

Депутаты просят Владимира Лукьяненко в максимально сжатые сроки информировать Сумской городской совет о дальнейших намерениях по безвозмездной передаче единого имущественного комплекса по производству тепловой энергии в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады, пишет сайт горсовета.