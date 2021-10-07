В Сумах думают над открытием ковидных коек не в больницах Такое мнение озвучил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко.

По словам начальницы горуправления здравоохранения Елены Чумаченко, больница Святого Пантелеймона на сегодня уже достигла своего максимума 102 развернутых койки. Больше там размещать ковидных пациентов негде, да и персонала не хватит.

В горбольнице № 5 на сегодня развернуто 275 коек, возможно добавить еще 15. В горбольнице № 4 на сегодня 50 коек, есть возможность добавить 20. При этом больница уже внесена в списки ковидных больниц и принимает пациентов, но пока не подписан договор с НСЗУ.

В ЦГБ подают заявку на еще 50 коек. Больше возможности там нет, так как лечат пациентов с другими болезнями.

На это мэр Сум Александр Лысенко предположил, что нужно рассматривать варианты с размещение коек в других помещениях, внебольничных.

Елена Чумаченко на это ответила. Что на прошедших выходных некоторых сумчан уже госпитализировали в Белополье и Лебедин.