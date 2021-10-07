В Сумах думают над открытием ковидных коек не в больницах

По словам начальницы горуправления здравоохранения Елены Чумаченко, больница Святого Пантелеймона на сегодня уже достигла своего максимума 102 развернутых койки. Больше там размещать ковидных пациентов негде, да и персонала не хватит.
В горбольнице № 5 на сегодня развернуто 275 коек, возможно добавить еще 15. В горбольнице № 4 на сегодня 50 коек, есть возможность добавить 20. При этом больница уже внесена в списки ковидных больниц и принимает пациентов, но пока не подписан договор с НСЗУ.
В ЦГБ подают заявку на еще 50 коек. Больше возможности там нет, так как лечат пациентов с другими болезнями.
На это мэр Сум Александр Лысенко предположил, что нужно рассматривать варианты с размещение коек в других помещениях, внебольничных.
Елена Чумаченко на это ответила. Что на прошедших выходных некоторых сумчан уже госпитализировали в Белополье и Лебедин.
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