За неделю на Сумщине зарегистрировано 4818 опасных событий Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 51 оперативный выезд. Во время ликвидации пожаров спасены 38 зданий, 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 3 млн. 860 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.