На Сумщине низкий уровень кислорода в водоеме спровоцировал массовое браконьерство 4 февраля рейдовая группа в составе работников Государственной экологической инспекции в Сумской области и общественных инспекторов по охране окружающей среды выявила большую группу лиц, занимавшихся незаконным выловом рыбы на пруд в с. Белокопытово Шосткинского района.

Как выяснилось, в связи с низким содержанием растворенного в воде кислорода, рыба концентрировалась у единичных лунок, где ее ждали браконьеры с запрещенными орудиями лова – острогами. Нарушителей не остановило даже то, что недалеко от водоема в с. Студенок располагается застава пограничников, в обязанности которых входит охрана объектов животного мира в пределах пограничной зоны. Однако из-за отсутствия какого-либо контроля со стороны пограничников на водоеме находилось сразу несколько десятков браконьеров. К сожалению, экоинспекторам удалось задержать только одного из них, а другие успели быстро покинуть место. Некоторые из них даже оставил на льду свои остроги, так что «трофеями» работников Инспекции стало 5 запрещенных колючих орудий ловли.

Чтобы узнать концентрацию кислорода, экоинспекторы отобрали пробы поверхностной воды. В настоящее время отделом инструментально-лабораторного контроля установлено, что содержание растворенного кислорода в ставку в Белокопытово втрое меньше допустимого минимума и составляет всего 2,1 мгО2/дм3.

С целью предотвращения явлений удушья в Шосткинском районе были отобраны пробы воды и из других водоемов. По результатам лабораторного анализа установлено, что в р. Обеста в районе с. Сосновка и р. Клевень в пределах с. Чернево вода достаточно насыщена кислородом. Однако в торфокарьерах сел Заруцкое, Ионино, Сосновка, а также в оз. Некрасовом наблюдается пониженный уровень растворенного кислорода в 2-4 раза, что может приводить к гибели водных биоресурсов.

Для того, чтобы насытить воду кислородом, не допустить гибели рыбы и уменьшить риски подобных случаев браконьерства, работники Инспекции вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды и работниками Шалыгинского лесничества ГП «Шосткинское лесное хозяйство» в течение выходных прорубали лунки и покрывали их.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области обращается в органы местного самоуправления, рыбакам и всем неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к спасению водоемов от удушья! Осуществление аэрации путем бурения прорубей, механического перемещения или перекачки воды, расчистки льда от снега и т.п. помогут жителям водоемов выжить подо льдом.