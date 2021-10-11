На Сумщине поймали браконьеров, убивших косулю Полиция и лесная охрана обнаружили очередной факт незаконной охоты.

В Конотопский районный отдел полиции через линию «102» обратился начальник лесной охраны охотничьих угодий района и сообщил, что в лесу, неподалеку от села Казацкое, рейдовой бригадой был обнаружен автомобиль Ford C-MAX, в котором находится незаконно добытая косуля.

Кроме 33-летнего водителя, в салоне автомобиля находился еще один 57-летний гражданин. Оба жителя Конотопского района. При осмотре автомобиля следственно-оперативной группой полиции, в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет с тушей убитой косули.

Автомобиль стражи порядка изъяли и поместили на специальную площадку полиции. А туша животного передана на хранение в ГП «Конотопское лесное хозяйство».

По данному факту в Конотопском районном отделе полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 248 "Незаконная охота" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничение свободы сроком до трех лет с конфискацией средств охоты. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.