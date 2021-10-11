Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:32572

На Сумщине поймали браконьеров, убивших косулю

Полиция и лесная охрана обнаружили очередной факт незаконной охоты.

В Конотопский районный отдел полиции через линию «102» обратился начальник лесной охраны охотничьих угодий района и сообщил, что в лесу, неподалеку от села Казацкое, рейдовой бригадой был обнаружен автомобиль Ford C-MAX, в котором находится незаконно добытая косуля.

Кроме 33-летнего водителя, в салоне автомобиля находился еще один 57-летний гражданин. Оба жителя Конотопского района. При осмотре автомобиля следственно-оперативной группой полиции, в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет с тушей убитой косули.

Автомобиль стражи порядка изъяли и поместили на специальную площадку полиции. А туша животного передана на хранение в ГП «Конотопское лесное хозяйство».

По данному факту в Конотопском районном отделе полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 248 "Незаконная охота" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничение свободы сроком до трех лет с конфискацией средств охоты. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Браконьерство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Верхней Сыроватке поймали браконьеров
27.12.2021 13:02

В Верхней Сыроватке поймали браконьеров

Полиция установила лиц, занимавшихся незаконной охотой в Сумском районе....

На Сумщине поймали рыболова-браконьера
29.11.2021 20:00

На Сумщине поймали рыболова-браконьера

Полицейские открыли уголовное производство по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом....

На Сумщине незаконно подстрелили косулю
22.11.2021 11:27

На Сумщине незаконно подстрелили косулю

В субботу, 20 ноября, во время рейда в охотничьих угодьях Сумского района, предоставленных в пользование ООО СМГ «Лебедь», работники Государственной...

В Сумах осудили двух браконьеров, убивших благородных оленей
21.10.2021 16:07

В Сумах осудили двух браконьеров, убивших благородных оленей

К реальной мере наказания приговорены браконьеры, которые убили из незарегистрированного оружия двух благородных оленей на Сумщине....

В Глухове озеро Павловское облюбовали браконьеры
11.10.2021 15:58

В Глухове озеро Павловское облюбовали браконьеры

8 октября в ходе рейдовой проверки у оз. Павловское, что в Глухове, работники Государственной экологической инспекции в Сумской области обнаружили...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 188 человек
Сегодня 08:20
«Укрзалізниця» выплатит 200 тыс. грн морального ущерба отцу погибшего под колесами поезда жителя Сумщины
Сегодня 14:23
Жителя Сумщины подозревают в ограблении несовершеннолетней в поезде
Сегодня 14:13
В центре Сум в сквере «Дружба» неизвестные срезали молодую ель
Сегодня 13:40
В сумскую больницу № 5 прибыли новые криоцилиндры
Сегодня 13:27
В Шостке ищут пропавшую 15-летнюю одесситку
Сегодня 13:11
В суде слушали последнее слово сумской учительницы по делу аварии со школьниками
Сегодня 12:44
Сумские полицейские обнаружили водителя с фальшивым удостоверением
Сегодня 12:40
На Сумщині громадська організація за рік допомогла 475 людям із туберкульозом
Сегодня 12:12
На Сумщине поймали браконьеров, убивших косулю
Сегодня 11:32
На Сумщине на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Сегодня 11:24
В центре Сум произошло ДТП (видео)
Сегодня 11:11
view counter
view counter

Статьи

Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
Сегодня 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
Сегодня 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
Вчера 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
Вчера 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
Вчера 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
Вчера 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Кино Планета Кіно
12.40; 15.35; 18.30; 19.15; 21.30; 22.10
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
10.30; 13.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Концерт заслуженої артистки України Тетяни Ластовецької "Чарівна ніч"
Концерт заслуженої артистки України Тетяни Ластовецької "Чарівна ніч"
Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.