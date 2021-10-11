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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:45305

На Сумщине стало на 6 ковидных больниц больше

В области введены 6 дополнительных учреждений здравоохранения для лечения больных COVID-19.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, активных больных в области - 6894 человека, из них 968 - лечится в стационаре, 697 – в тяжелом состоянии (72,1%), из них 23 - на аппарате ИВЛ, у 271 - состояние средней тяжести (27,9%), 5926 - на амбулаторном лечении (85,9%). За последние сутки госпитализированы 73 человека.

«Расширено количество медицинских учреждений Сумской области, которые принимают больных коронавирусной инфекцией. Кроме уже открытых 10 медицинских учреждений, на прошлой неделе дополнительно введено 6 резервных заведений, - отметил Сергей Бутенко. - Всего в 16 учреждениях здравоохранения выделено 1543 койки для госпитализации больных коронавирусной болезнью».

Обеспечены кислородом 1516 коек учреждений здравоохранения (98,3%). Количество свободных коек, обеспеченных подачей кислорода - 548 (36,1%).

Начальник управления здравоохранения подчеркнул, что Постановлением Кабинета Mинистрив Украины от 09.12.2020 № 1236 установлены индикаторы определения уровней эпидемической опасности.

«Более четырех суток подряд в Сумской области наблюдается повышение трех из пяти индикаторных показателей. Это коэффициент выявления случаев инфицирования в области - 28,5% (при норме <20% / <4%), уровень госпитализации в области - 73,8% (норма <60 на 100 тыс. нас.) и динамика уровня госпитализации в области - 54% (при норме <50%)», - сказал Сергей Бутенко.

Общество Коронавирус
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