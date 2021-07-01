На Сумщине поймали рыболова-браконьера Полицейские открыли уголовное производство по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом.

Сегодня ночью во время патрулирования территории обслуживания полицейские за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль.

В ходе визуального осмотра транспортного средства правоохранители заметили в багажнике мешки с сетями и рыбой. А в салоне автомобиля – прибор для ловли рыбы посредством подачи в воду электрического разряда (электроудочка).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Роменского районного отдела полиции. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли около 100 штук рыбы, а именно: карпов, толстолобов, карасей и белого амура, а также орудия для их ловли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Правонарушителя ждет штраф от 17 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.