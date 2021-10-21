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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине браконьер убил лисицу

11 января во время патрулирования территории Глинского лесничества рейдовой бригадой Сумского гослесхоза в 22.00 был замечен легковой автомобиль марки ВАЗ 2106, оставленный владельцем вблизи лесного массива.

Следы от него вели через лес к кукурузному полю, где патрульная бригада и наткнулась на браконьера. Нарушитель имел карабин, тепловизорный прицел и незаконно добытую тушку лисы. При дальнейшем выяснении обстоятельств, было установлено лицо горе-охотника. Им оказался частный предприниматель из Ромен. Похоже, мужчина решил развлечься по ночной охоте. О каких-то материальных затруднениях, заставивших человека нарушить закон, очевидно здесь речь не идет.

По данному факту работниками лесной охраны составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил охоты». Согласно действующим нормам был начислен размер причиненного ущерба в сумме 1000 грн. Кроме того, у браконьера изъяты орудия незаконной охоты и убитое животное. В настоящее время материалы по делу направлены в Роменский горрайонный суд для дальнейшего рассмотрения.

Комментируя ситуацию, руководитель рейдовой бригады инженер охраны и защиты леса Сумского гослесхоза Николай Лущан отметил, что данный случай вызывает особое возмущение, поскольку был зафиксирован на воспроизводственном участке охотничьих угодий, территории, выделенной для спокойного проживания и размножения животных. Кстати, факты браконьерства на этом участке случаются не в первый раз. В прошлом году именно здесь был зафиксирован случай незаконной охоты, который получил широкую огласку. Похоже, что желающие развлечься браконьерством еще остаются. Уже в этом году рейдовой бригадой составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира».

Общество Браконьерство
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