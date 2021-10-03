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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Верхней Сыроватке поймали браконьеров

Полиция установила лиц, занимавшихся незаконной охотой в Сумском районе.

В селе Верхняя Сыроватка работники группы реагирования патрульной полиции совместно с местным егерем разоблачили лиц, которые с помощью петли отлавливали диких животных.

Прибывшие на вызов по сообщению правоохранители вместе с работниками лесного хозяйства установили, что два местных жителя занимались незаконной охотой.

В лесу неподалеку от села мужчины устанавливали петли для отлова животных. Полицейским удалось зафиксировать два факта нарушения правил охоты, а именно добывания и уничтожения дикого кабана и дикой козы.

С места происшествия изъяты остатки туши козы, шкура кабана, тросы, из которых изготовлены петли, с шерстью животных и веществом бурого цвета.

Правоохранители передали дело на рассмотрение органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охотничьего хозяйства.

Согласно административному законодательству мужчин ожидает штраф до 2040 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Кроме того, по решению суда правонарушители должны будут возместить нанесенный ущерб, который предварительно составляет 72 000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Браконьерство
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