У Кролевці створили молодіжний ArtPrint «Кролевецький рушник єднання» Небайдужа молодь громади разом з Публічною бібліотекою Кролевецької міської ради намалювала елемент нашого відомого на весь світ Кролевецького рушника на тротуарі біля скверу втраченого часу.

Робота відбувалася в два етапи, адже погода внесла свої корективи. “Приємно, що молодь активна, небайдужа, сучасна, але пам’ятає і поважає свої традиції та пишається своєю культурною спадщиною”,- зазначають працівники Публічної бібліотеки, пише Сайт Кролевця.