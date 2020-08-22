У Кролевці створили молодіжний ArtPrint «Кролевецький рушник єднання»

Робота відбувалася в два етапи, адже погода внесла свої корективи. “Приємно, що молодь активна, небайдужа, сучасна, але пам’ятає і поважає свої традиції та пишається своєю культурною спадщиною”,- зазначають працівники Публічної бібліотеки, пише Сайт Кролевця.
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